Lukaku maandus Londonis, üleminek Chelseasse on vaid tundide küsimus

Daily Mail raporteerib, et 28-aastane Lukaku, kes lahkus Chelseast 2014. aastal Evertoni ja sealt edasi Manchester Unitedisse ja Interisse, maandus kolmapäeva õhtul Biggin Hilli lennujaamas.

Esimese osa meditsiinilisest ülevaatusest läbis Lukaku juba esmaspäeval Milanos. Teisipäeval lendas ta edasi Nizzasse, et kohtuda Monacos oma agendi Federico Pastorelloga. Seda kinnitab ka Pastorello enda Instagrami leht, kus ta teatab, et on Lukakuga lepingut pikendanud 2023. aastani.