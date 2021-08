Belgia ralli 11-kordne võitja Freddy Loix avaldas uue MM-etapi võiduretsepti

Mõnevõrra üllatuslikult avaldas Loix, et parim stardipositsioon pole Belgias sugugi esimene, nagu asfaltirallide puhul tavaliselt arvatakse.

"Ypres on väga spetsiifiline ralli. Teed on üldiselt üsna kitsad ja libedad, aga keerulisemaks teeb selle see, et sa võid ühel katsel kohata mitut erinevat tüüpi asfalti. Sa pead aru saama, kuidas pidamine muutub, kuidas pinnast lugeda ning mida ilm teega teeb," rääkis Loix.

"Samuti on kurvide lõikamine suur osa Ypresis võitmisest. Sa pead teadma, milliseid tasub lõigata. Sa võid mõnes kurvis minna väga sügavale, tõesti terve autoga teelt välja kraavi ja see võib anda sulle uskumatu kurvikiiruse. Aga sa pead ka samas ettevaatlik olema, sest valet kurvi lõigates võid riskida rehvipurunemisega."

"Praegused WRC sarja rehvid on nii tugevad, et ma arvan, et rehvipurunemise risk on väiksem, aga ettevaatlik tuleb ikkagi olla. Lõikamised on ekipaažidele rajaga tutvumisel väga tähtsad osad, eriti neile, kes siin varem käinud ei ole. Nad peavad recce autoga teelt välja kraavi sõitma, et sõidujoont leida."

"Ilm mängib sel rallil alati suurt rolli. Seekordne ennustus on kuiv. Arvan, et Belgia on juba piisavalt vihma saanud. Teed ja kraavid on olnud päris märjad, aga need ei kuiva kaua."

"Inimesed arvavad, et parim positsioon teel on olla esimene, et saada puhtaim joon. Kui ma võistlesin ja sain oma kohta valida, võtsin alati teise või kolmanda või isegi neljanda koha," rääkis Loix.

"Esimesena saad sa ikkagi recce autode muda ja tolmu ning see ei paku sulle alati õiget joont. Auto või paar autot sinu ees aitavad natuke sellest ära puhastada. See on pidurdamisalas väga tähtis, sest sa tahad sinna võimalikult palju pidamist."