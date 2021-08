Sõbra hoiatus Lionel Messile: kõik ei saa olema nii kerge nagu arvatakse

Kuna Messi on avaldanud, et tema lähiaja peamiseks sihiks on edukas esinemine 2022. aasta MM-il, siis kuuldavasti on tal lepingus punkt, mis lubab tal koondisemängude eel ja järel mõned liigamängud vahele jätta. Meistrite liiga kohtumistes pidi ta aga alati kohal olema.

Prantsusmaa kõrgliigas mängib ka Messi hea sõber Cesc Fabregas, kes kuulub AS Monaco ridades. Fabregas andis nüüd Messile mõista, et Ligue 1 ei ole kindlasti nii kerge ja lihtne liiga nagu tihtipeale arvatakse.

„Kui PSG ei võida Prantsusmaal meistritiitlit, siis see on kõigi jaoks katastroof, kuna neil on ju palju raha. Kõik näevad Prantsusmaa liigat ühe meeskonna liigana. Reaalsuses see niimoodi ei ole ning viimase viie aasta jooksul on nii AS Monaco kui ka Lille seda tõestanud,” sõnas Fabregas Prantsusmaa meediale.