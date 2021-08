Tänak Belgia ralli eel: reedel tuleb edasisele alus panna

Ralli MM-sari naaseb ligi kuu aega kestnud pausilt reedel Belgias Ieperis algava võidukihutamisega. Paraku on viis etappi enne finišit suurem põnevus kadunud. Sébastien Ogier juhib veenva edumaaga – lähim jälitaja Elfyn Evans kaotab talle 37 punktiga – ja on ainus, kes ei lähe rallit võitma, sest ka teine, kolmas ja neljas koht toovad üheksanda meistritiitli talle üksnes lähemale. Mõistagi ei tähenda see, et Ogier ei võiks Belgias triumfeerida. Ta on kolmel viimasel asfaldirallil astunud poodiumi kõrgeimale astmele ja pealegi saab kasutada esimest ehk parimat stardikohta.