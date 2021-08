FOTO | Norra laskesuusatäht Tarjei Bö kihlus

33-aastane Bö kuulub Norra populaarsemate sportlaste sekka. Laskesuusarajalt on tal ette näidata koguni 11 MM-kulda ning kuldmedal 2010. aasta Vancouveri olümpiamängudelt.

Hooajal 2010/11 krooniti Bö ka MK-sarja üldvõitjaks. MK-sarjas on ta individuaaldistantsidel tõusnud poodiumile 47 korda, esikoha on ta saavutanud 12 korda. Koos võistkonnavõistlustega on ta MK-sarjas poodiumile kerkinud 81 korda.