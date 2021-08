Indrek Zelinski ja Paide Linnameeskonna koostöö sai lõpu. Kams: treenerite nägemused ei klappinud

Kamsi sõnul sai töö käigus selgeks, et asjad sellisel kujul ei toimi. „See selgus protsessi käigus. Iga inimene vajab esmalt aega ja mingi aja möödudes saadakse teinekord aru, et asjad ei ole realiseerunud soovitud kujul. Istusime maha ja leidsime, et ei ole mõtet enam koostööd jätkata,” lisas Kams ning märkis, et üldine õhkkond on võistkonnas kindlasti hea. „Siit ei maksa mingit intriigi otsida. Jalgpallis on sellised protsessid tavalised.”