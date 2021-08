VIDEO | Maastikusõitjad jahtisid meistrisarja punkte Klaperjahil

Ühtlasi märkis tänavune Klaperjaht 20 aasta möödumist esimesest sellenimelisest off-road ringrajasõiduvõistlusest. „Tänaseks on Klaperjaht jõudnud neljandale rajale, kuid kõik võistluspaigad on asunud Lõuna-Eestis,“ rääkis Klaperjahi peakorraldaja Vaiko Püttsepp. „Rajal peab olema tõuse ja langusi, külgkaldeid, veesilmasid. Vahelduv maastik on toonud ka tehnikaarengu. Autod saavad tõusunurkadega paremini hakkama, vedrustust on arendatud raskel maastikul paremini toimima, samuti suurendatud läbivust mudas.“