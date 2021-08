Eestis peatreenerina tööd saanud nimekas hispaanlane palgati ka koondise juurde

„Mõlemad mehed on suure kogemustepagasiga treenerid. Marko on aastaid töötanud Audenteses, kus ta treenib Eesti parimaid noorkorvpallureid. Ta teab Eesti mängijaid läbi ja lõhki ning ta on kindlasti oma kogemustega koondisele suureks abiks,” kommenteeris Majenieks.

„Sergio CV on samuti muljetavaldav - ta on töötanud nii kodumaal Hispaanias, Rootsis ning viimastel aastatel ka Taanis, kus tema juhendatav Virum Basket naiskond krooniti kahel hooajal järjest koduse liiga meistriks. Kuna ta hakkab uuest hooajast peatreenerina tööle Eestis, TalTechi korvpallinaiskonnas, siis tekkis hea võimalus teda koondise juurde kutsuda. Usun, et ta toob meile väärtuslikke teadmisi,” lisas lätlane.

42-aastane Rico oli möödunud hooajal Hispaania esiliiga naiskonna ADBA Avilese peatreener.

Koondise üldkehalise ettevalmistuse eest hakkab hoolt kandma treener Raigo Toompuu, füsioterapeudina asub tööle Annabel Kutman ja mänedžerina Taavi Kruut.

„Meil on hea meel, et naiste korvpallikoondis on saanud väga professionaalse personali. Treeneritega on sõlmitud pikaajalised kokkulepped, et nad saaksid oma nägemuse ellu viia. See tagab naiskonna järjepideva ja stabiilse arengu,” sõnas Eesti Korvpalliliidu president Priit Sarapuu.

Korvpalli rahvusnaiskonna järgmised ametlikud mängud toimuvad novembris, kui algab 2023. aasta Euroopa meistrivõistluste valiksari. Alagruppide loosimine toimub 20. augustil.