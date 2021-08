Ksenija Balta: ainuüksi mõte jooksule keskendumisest paneb mu südame ärevusest meeldivalt põksuma

„Nüüd kui Tokyo OM sai mõned päevad tagasi ametlikult läbi ja oleme jõudnud tagasi kodumaale, olen ka ise saanud ühtteist enda jaoks läbi mõelda,” alustas Balta sotsiaalmeediasse tehtud postituses.

„Kahjuks või õnneks ma kohe postitama ei asunud, sest emotsioone oli liiga palju, samas vastandlikuna oli nagu täielik tühjus. Tahtsin anda endale aega kõike seedida ja mõelda selle üle, et kas ajakirjanikele öeldu, et see oli minu viimane kaugushüppe võistlus, on see, mida ma tegelikult tunnen ja arvan. Tuleb tõdeda, et sellest ebaõnnestunud võistlusest on möödas 10 päeva ja tunnen endiselt samamoodi - ma ei soovi enam kaugushüppe rajale astuda. Kaugushüpe on tekitanud minu elus mulle seni suurimaid katsumusi, aga samas pakkunud ka suurimat rõõmu. Tegelikkuses lõppude lõpuks katsumused teevad meid tugevamaks ning minu mälestustes on õnneks ülekaalus just need suurimad rõõmud ja õnnestumised, mida on olnud kuhjaga.”

Kui kaugushüppega on kõik, siis edaspidi soovib Balta keskenduda jooksudistantsidele. „See sõnum ei ole kindlasti minu hüvastijätt spordiga, sest nagu ma meediale ütlesin, ma soovin ja tunnen, et ma võiksin end proovile panna mõnel jooksualal. Seega kui elul mingit üllatust plaanis pole, siis ma usun, et te veel näete mind spordirajal. Kuid mis on ERILISELT RÕÕMUSTAV - ainuüksi mõte jooksule keskendumisest paneb mu südame ärevusest meeldivalt põksuma ja tänu sellele saangi aru, et praegune otsus on ÕIGE!”