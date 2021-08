Eesti mitmekülgseim pokkerimängija võitis oma viienda meistritiitli

Kuigi pokkerimaailmas on aina enam domineerimas No Limit Holdem põhised mängud, on 8-Game meistritiitel spetsialistide seas jätkuvalt hinnas, seda eeskätt tavapärasest väiksema õnnefaktori tõttu. 8-Game koosneb nii ladumis- kui flopipõhisest mängudest, milleks on Limit 2-7 Triple Draw, Limit Holdem, Limit Omaha Hi/Lo, Razz, Limit Seven Card Stud, Limit Stud Hi/Lo, No Limit Holdem ja Pot Limit Omaha.