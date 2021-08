PSG president saatis Mbappele selge sõnumi: enam pole tal ühtegi vabandust

22-aastase prantslase tuleviku üle on pikalt spekuleeritud. Kuigi PSG pole teinud saladust, et soovib Mbappega uue lepingu sõlmida, pole seda veel juhtunud. Mbappe praegune kontraht klubiga kehtib veel ühe hooaja.

"Mul pole otsest vajadust kiiresti otsustada. Pean tegema õige otsuse, mis on keeruline," kommenteeris Mbappe jalgpalli EM-i eel väljaandele France Football, kui temalt küsiti lähituleviku kohta. "Olen praegu kohas, kus tunnen end hästi. Kuid kas see on ka parim koht minu jaoks? Mul pole sellele veel vastust."

PSG president Al-Khelaifi usub, et Mbappel pole peale Messi saabumist ühtegi põhjust klubi vahetada. "Mbappe tulevik? Usun, et kõik teavad seda. Tema tulevik on selge," rääkis tippjuht tänasel pressikonverentsil. "Ta on ise öelnud, et tahab meil näha konkurentsivõimelist meeskonda."