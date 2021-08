Soome saalijalgpall: Akaa esitab vastastele väljakutse!

Esimest korda räägiti Sergio Gargelli Akaa treenerite hulka ilmumisest veel kuu aega tagasi, kuid nüüd on tehing ametlikult vormistatud. Itaalia spetsialist vahetas treenerite seas välja mängiva treeneri Jovan Stankovici, kes jääb endiselt meeskonda, kuid ainult mängija rollis.

Akaa president Tero Kivistö selgitas peatreeneri vahetust vajadusega edasi liikuda: „Jovan Stankovic juhtis meeskonda neli aastat ja sai suurepäraselt oma tööga hakkama: selle ajaga võitsime mitmel korral medaleid, paljud mängijad aga parandasid tunduvalt oma oskusi. Ent kuna Jovan on tegevmängija, võtsime vastu otsuse treeneripositsiooni tugevdamiseks, määrates sellele kohale spetsialisti, kes keskendub üksnes oma tööle.

Alustasime tööd sobiva kandidaadi otsingute kallal mõned kuud tagasi, kaalusime erinevaid variante nii Soomes kui ka välismaal. Gargelli on kogenud spetsialist, kes on saavutanud edu paljude meeskondadega, praegu juhib ta Hiina rahvuskoondist. Otsisime tipptreenerit ja suutsime leida ühe parimatest spetsialistidest. Sergio kirg ja tema pühendumus saalijalgpallile väärivad austust, soovime, et Akaa saaks parimaks kohaks, kus noored soome mängijad oma oskusi arendada ning täiustada saaksid. Gargelli töö ei piirdu ainult põhimeeskonnaga, ta hakkab lisaks tegelema noorte jalgpalluritega ja kureerima meie piirkonna alustavaid treenereid.“

Sergio ise suhtus oma uude väljakutsesse tohutu entusiasmiga, püstitades oma uuele klubile kõige ambitsioonikamad eesmärgid: „Soome saalijalgpallil on tohutud võimalused kvaliteetseks kasvuks lähiaastatel ja ma olen valmis andma oma panuse selle loo arengusse. Teen kõik võimaliku selleks, et Akaa areneks nii spordisaavutuste kui ka professionaalse korralduse aspektidest. Tahame, et klubi kujuneks Põhja-Euroopas tugevaimaks ja hakkame selle eesmärgi nimel töötama. Olen oma elu uue peatüki ootuses, lisaks on see hea võimalus tutvuda maailma ühe huvitavaima kultuuriga.