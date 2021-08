Lionel Messi astus esmakordselt PSG mängijana avalikkuse ette: viimane nädal on olnud väga kummaline

"Mul on väga hea meel siin olla. Te kõik teate, kuidas minu lahkumine Barcelonast toimus," vahendas Sky Sports Messi juttu. "See oli pärast pikki aastaid väga raske hetk."

Millal Messit PSG särgis mängus võib näha, ei osanud kuuel korral Ballon d'Ori võitnud mängija veel öelda. "Ma tulin alles puhkuselt ja kõik on veel väga uus. Võib-olla vajan veel omaette hooajaeelset ettevalmistust," arutles ta. "Kui tunnen, et kõik on hästi, siis olen valmis mängima."

Mängija lisas, et viimased päevad on olnud emotsionaalsed. "Kogu viimane nädal on olnud kummaline. Kõik on käinud raskelt ja kiiresti. Emotsionaalne nädal on olnud. Ma ei saa unustada, mida Barcelonas kogesin, aga olen väga õnnelik uue eluetapi üle," sõnas Messi.