Thierry Neuville läheb kodusele rallile vastu enesekindlalt: usun, et võin olla favoriit

Kuigi Ypresi ralli toimub WRC raames esmakordselt, on sealsed teed Neuville'i juba tuttavad. Ta on rallil võistelnud varasemalt seitsmel korral, võites selle nii 2018. kui ka 2019. aastal. Tunamullusel võistlusel sai ta kihutada just Hyundai WRC masinaga.

"Usun, et võin olla favoriit," rääkis Neuville WRC-sarja kodulehe vahendusel. "Mul on siin kogemusi, võistlesin siin isegi juba noorena. Siiski ootab ees väga väljakutsuv ralli."

"Arvan, et võime augustis oodata peamiselt kuiva ilma, aga see võib muutuda. Kui teeolud on märjad, siis kolmandana startimine pole just parim koht," arutles belglane.