Vigastatud Rafael Nadal jätab järjekordse turniiri vahele

35-aastane hispaanlane jättis mäletatavasti vahele ka Wimbledoni ja Tokyo olümpia , et anda liivahooaja järel kehale puhkust. Möödunud nädalal osales Nadal küll Washington ATP tenniseturniiril, kus ta aga teises ringis konkurentsist langes.

"Mul on jalaga olnud probleem juba paar kuud. See ei ole hea olukord," vahendas BBC Nadali sõnu. "Kõige tähtsam on nautida tennise mängimist, kuid sellise valuga ma ei saa seda teha."