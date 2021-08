Laupäeval toimub Jõulumäel kolmandat korda kiiruskatsetega rattavõistlus Gravel Grinder Estonia

Kokku sõidetakse päeva jooksul veidi üle 100 kilomeetri, mille sees on viis ajavõtuga kiiruskatset. Spordisündmuse idee autoriks on profirattur Tanel Kangert .

“Gravel Grinderi rattavõistluse teeb eriliseks see, et võistluse formaat on inspireeritud autorallist, kuid seda võib võrrelda ka intervalltreeninguga. Kokku sõidetakse üks suur ligi 100 kilomeetrine ring Pärnumaa teedel, rabades ja metsades. Rajale on aga maha märgitud

5 ajavõtuga kiiruskatset, mille kogudistants on umbes 25 kilomeetrit. Seega võib ülejäänud 75 kilomeetrit ülesõitu ühest kiiruskatsest teiseni rahulikult sõpradega sõitu nautida ning täiskiirusega kihutada vaid kiiruskatsete ajal,” rääkis Raja.