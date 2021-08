Malcolm Wilson avaldas esimese nime, kes uuel hooajal M-Spordis võistleb

M-Sport pole ametlikult veel ühestki sõitjast seoses 2022. aasta hooajaga teatanud, aga Wilson kinnitas, et kindel plaan on jätkata Fourmaux'ga. "Ainus, kes on kindel praegu, on Adrien," rääkis britt. "Teised sõitjad saadakse paika järgmiste kuude jooksul."

Tänavu WRC klassis debüteerinud 26-aastane prantslane on juba kolmel MM-rallil osalenud Ford Fiesta WRC-ga. Horvaatias ja Keenias teenis Fourmaux viienda koha, Portugalis oli ta kuues. Motorsport kirjutab, et Fourmaux on tiimis hinnatud mees. Lisaks on ta kõvasti kaasa aidanud tulevase põlvkonna Ford Puma hübriidmasina arendamisele.

Wilson avaldas ühtlasi, et tiim loodab uuel hooajal erinevalt tänavusest võistlustulle saata kolm masinat. "Mõistagi sõltub kõik eelarvest ja võimalustest, aga eesmärk on võistelda kolme autoga," tunnistas ta. "Selleks, et oleks võimalus meeskondliku MM-tiitlit võita, on vaja kolme masinat. Seda eriti uue tehnoloogia tulekuga."