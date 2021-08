Jürgen Henn Sappineni väljavahetamisest penaltiseeria eel: lõpus ta ise ütles, et enam lihtsalt ei saa

Lisaajal hakkasid mehi kimbutama juba krambid. Penaltiseeria eel võttis Henn seetõttu välja nii Sappineni kui ka kapteni Konstantin Vassiljevi. "Sappineni hoidsime nii kaua sees, kui vähegi võimalik. Tal tekkisid krambid ja lõpus ta ise ütles, et enam lihtsalt ei saa. Oleksime loomulikult eelistanud teda hoida väljakul nii kaua võimalik. See oli sunnitud vahetus," tõdes Flora loots.

Henn tunnustas ühtlasi hoolealuseid kõva võitluse eest. "Eriti teine poolaeg - sellist meeskonda ja klubijalgpalli siin pole mina vist varem näinudki. See räägib enda eest, et milline (meie) teine poolaeg pole. Mängijatele etteheited pole. See, kuidas mängisime, seal midagi kripeldama ei jää. Panime kõik välja. mis meil oli. Tulemus on valus, aga saame sirge seljaga ära minna."

Teist poolaega alustas Flora aga suurepäraselt, kui juba 48. minutil viigistas Rauno Sappinen seisu. Väravast indu juurde saanud Flora domineeris suuremat osa teisest poolajast, jõudes 89. minutil ka lisaaja toonud teise tabamuseni. Taas sahistas võrku Sappinen. Mis oli Henni sõnum poolajal mängijatele? "Ütleme nii, et seekord tuli poolaja sõnum meeskonna enda seest. See ongi tihtipeale kõige võimsam, kui mängijad ise võtavad vastutuse ja leiavad selle, mida on vaja. Koos meeskonna liidritega suutsime tekitada sellise reaktsiooni, mida oli vaja. Nagu näha, siis meeskond reageeris suurepäraselt."

Henn tõdes, et avapoolajal polnud Flora mängupilt päris see, mida ta lootis näha. "Võib-olla polnud see päris ettevaatlikkus, aga vastane teadis meid ja meie neid, Sellepärast võis mängupilt olla kinnine. See, kuidas avapoolajala tahtsime mängida, päris hästi ei toiminud."

"Just siia jalutades Kostjaga ( Konstantin Vassiljev - K.R.) arutasime, et mis jalgpallil veel varuks on," kommenteeris Flora loots Jürgen Henn mängujärgsel pressikonverentsil kaotuse järel valitsenud meeleolu. "Hetkel on kindlasti väga valus, aga ainus võimalus on sellel hetkel olla tugev. Tuleb edasi minna ja pöörata asjad õppetundideks, mitte raskel hetkel alla vanduda. Kui läheb hästi, on lihtne olla hea meeskond, aga just rasked momendid määravad ära, milline meeskond oleme."

"Füüsiline pool ei ole nii tähtis. Psühholoogiline pool on tunduvalt hullem," kommenteeris Vassiljev kaotust. "Kindlasti pole rahul, et kaotasime, aga teisest küljest olen lootusrikas. Teine poolaeg, lisaaeg - see on täpselt see tase, kuidas me peame mängima. Võib-olla suudame ka paremini mängida. Lihtsalt on vaja endasse uskuda."

"Kindlasti tuleb raske õhtu, raskemad päevad, et kaotust üle elada," lisas poolkaitsja. "Jalgpallis on see võlu, et paari päeva pärast tuleb uus mäng. On vaja mängida ja keskenduda. Lisaks tuleb üks võimalus Euroopas."

"Olen nõus Jürgeniga. Mängu tase teisel poolajal oli täpselt see, mida tahame näha. Tahame olla konkurentsivõimelised Euroopas," jätkas Vassiljev. "Kui mõned aastad tagasi ütleksime, et võime rahulikult kaotusseisust Küprose meistri vastu välja tulla, siis kes usuks? Tundub aga, et on võimalik. Meestel on sisu, nad näitasid seda täna. Äkki elu toovad järgmised mängud meile rõõmu."

Vastaste loots tunnustas Florat

Omonia pressikonverentsil võttis klubi peatreener Henning Berg lõpus eraldi sõna, et Florat tunnustada. "Flora on hea meeskond," alustas norralane. "Tean, et neil ei ole eriti suur eelarve ja nad mängivad kohalike mängijatega. Te peaksite olema olema uhked, et neil on selline tase ja mentaliteet. Niimoodi Legiat suruda ja meid samuti raskesse olukorda panan näitab, et nad teevad väga palju asju õigesti."

Omonia jõudis sellega Euroopa liiga play-off’i. Flora mängib aga Konverentsiliiga play-off’is. Florat ootab seal ees Iirimaa meeskond Shamrock Rovers või Albaania tiim Teuta. Avamängu võitis Rovers koduväljakul 1:0. Korduskohtumine peetakse eeloleval neljapäeval Albaanias.