Eesti rannavõrkpallurid jõudsid suures kuumuses karjääri esimese MK-etapi kullani

Eesti parim naispaar alustas seejuures turniiri kvalifikatsioonist ja pidas nelja päevaga kokku kaheksa mängu suures kuumuses, kirjutab volley.ee.

“Üle 30 kraadi oli kuuma, kvalifikatsioonis näitas isegi 37 kraadi ja see oli päris korralik koormus ikka. Mõtlesime ise ka, et kust see jõud tuli viimasteks mängudeks. Aga meid aitas väga suur tahe võita ja tahtejõud,” räägib Soomets.

Nagu spordis ikka, võinuks asjad ka sootuks teisiti minna, otsustava kvalifikatsioonimängu võitsid Hollas – Soomets Kanada paari Amanda Harnett – Alina Dormanni vastu napilt 2:1. “Kindlasti vedas meil natukene ka loosiga ja iga võit andis jõudu järjest juurde. Aga raskeid mänge oli mitu, kvalifikatsiooni teine mäng, mille võitsime 2:1 oli selline, kus teine geim vajus täiesti ära ja lihtsalt ei jaksanud mängida enam. Aga kolmandas geimis toimisid asjad taas väga hästi. Veerandfinaal Taani paari vastu (mille eestlannad võitsid samuti 2:1-toim) oli samuti väga raske, neile olime äsja Ljublajana MK-etapil kindlalt 0:2 kaotanud ja nemad kindlasti arvasid, et neile tuli hea loos. Selles mängus oli väga palju võitlust ja lõpus taas tahtejõud ja väga suur pingutus aitas meid, see oli äge võit,” kirjeldab Soomets.

Mõlemad mängijad tunnistavad, et enne poolfinaali oldi väga-väga närvis ja kogu otsustavate mängude päev möödus pingeliselt. “Seda pole võimalik kirjeldada, kui närvis me olime, see oli ebareaalne. Eks me teadsime ja tunnetasimie, et Poola paar oleks vaja ära võita, sest Itaalia paarid olid tugevamad ja nemad olid vastamisi teises poolfinaalis. Teadsime, et kui peaksime poolfinaali kaotama, tuleb ka pronksimatš väga raske. Lõpuks mängisime poolfinaali hästi ja saime kindla võidu,” analüüsib Soomets.