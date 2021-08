Anett Kontaveit: nüüd on vaja mängurütm leida, treeneri osas selguvad asjad järgmisel nädalal

„Teise seti keskel pani vastane juurde. Ta hakkas teravamalt mängima ja mängurütmi kontrollima. Ta võitis mitmeid tähtsamaid punkte. Ta hakkas kõvasti suruma ja tõrjus hästi. Minu serv ei olnud teisest setist alates enam nii efektiivne,” rääkis Kontaveit kohtumise järel Eesti ajakirjanikele. „Vastane oli väga hea ning talle meeldib just kõva kattega väljakul mängida. Kui tahad aga hea olla, siis tuleb osata kõigiga mängida.”

„Tundsin end füüsiliselt hästi, kuid viimasel ajal ei ole palju mänge olnud. Viimati mängisingi olümpial ja seda on natuke vähe. Nüüd tuleb proovida järjest turniire mängida,” lisas Kontaveit.

Eestlanna sõnas, et Montrealis mängib ta kolmapäeval veel paarismängu. Seejärel tulevad Cincinnati ja Clevelandi turniirid. Edasi ootab aga juba New York ja US Open.