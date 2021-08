Markus Kajak - staar Eesti võidusõidu helgest tulevikust

WSK-l võistledakse samades klassides nagu CIK-FIA tiitlivõistlustelgi, suures osas kattuvad ka võistlusrajad. Kui varasemalt oli Markus võistelnud kiiretel otseveolistel klasside OK-Junior ning OK kartidel, siis tänavu lubas vanus liituda juba kuningliku KZ2 võistlusklassiga. KZ2 kart on võimsam, käikude ja esipiduritega ning ainuüksi sõidutehniliselt on tegemist sootuks teistsuguse kardiga. Juba esimestest ringidest oli hoog üleval ning seda kinnitasid ka tulemused WSK võistlustelt:

Tänavune hooaeg algas kevadel võistlemisega maailmas suurte tiitlivõistluste järel tähtsuselt teises võistlussarjas WSK. Omal ajal Itaalia lahtistest meistrivõistlustest välja kasvanud sari on väga kõrgetasemeline ning siin võistlevad eranditult kõik maailma tipud. Nende seas on muuseas sõitjad, kellele saame mõne aasta möödudes kaasa elada juba F1 võistlusi vaadates.

"Kvalifikatsioon ei läinud mul nii hästi kui lootsin, kuid see andis mulle motivatsiooni eelsõitudes pingutada. Ühe eelsõidu võitsin ja teise eelsõidus lõpetasin teisena, kaks ülejäänud eelsõitu lõpetasin kuuendana. Finaali stardis läks mul hästi ja sõitsin pool sõitu kuuenda koha peal, siis tegin möödasõidu viiendale ja hakkasin püüdma neljandat. Kahjuks lõikasin äärekivi vale nurga all, mis viskas kardi sirgeks ja sealt edasi lendasin spinni. Saadud kogemused annavad aga indu edasi töötada ning veelgi kiiremaks saada," võtab Kajak MM-i kogemuse kokku.

Pealtnäha on Markus tavaline 15-aastane noormees. Isegi pisut tagasihoidlik, kuid alati rõõmsameelne ja sõbralik, kirjeldavad teda kardiraja ääres tema eaklaaslased. Markus lõpetas kevadel Nõmme põhikooli 9. klassi, kuid sügisest jätkab keskkooli juba Mustamäe gümnaasiumis. Nagu korralikule koolipoisile ikka kombeks, saab temagi läbi neljade-viitega, sekka vaid mõni üksik kolm. Vabal ajal tegeleb ta erinevate pallimängudega bvõi sõidab maastikuratast, aeg-ajalt hoiab toonust üleval motokrossi sõites - suurt miskit justkui ei reedaks, et siin võib olla tegemist suurima viimaste aastate andega, mida Eesti mootorisport näinud on. Markus on valitud läinud aasta Eesti parimaks kardisportlaseks ning seda põhjusega - iseenesest mõistetava Eesti meistritiitli kõrval võistles ta sügisel maailma absoluutsete tippude vastu Portimaos toimunud kardispordi maailmameistrivõistlustel, püsides seejuures stabiilselt poodiumikonkurentsis.

Tänavune Eesti meistrisarja hooaeg on viimaste aastate tugevamaid. Lisaks kiiretele noortele tuleb jätkuvalt arvestada mitmete kogenud tegijatega. Senine klassi valitseja ning mitmekordne Eesti meister Sten Dorian Piirimägi on senistel etappidel kogenud küll rohkelt ebaõnne, mis on takistanud Kajaku vastu enda tohutu kogemuse ja kiiruse maksma panemast, kuid Kajaku talenti ei väsi kiitmast temagi:

"Esimesed etapid on tõesti hästi läinud ning eks ole suur roll siin ka kevadistel Euroopa sõidetud võistlustel, mis andsid väga palju kogemust," vaatab Markus tagasi läinud etappidele. "Eesmärgiks on muidugi Eesti meistritiitel, kuid see ei saa kindlasti kerge olema. KZ2-klassis pole see ka kunagi kerge olnud, sest kiireid sõitjaid on Eestis alati palju olnud."

Sarnase mustri järgi lõpetati ka järgmised võistlused Tabasalus ja Põltsamaal. Kui teiste poodiumikohtade pärast käis neil etappidel võitlus kuni viimase ringini, siis kõrgeima astme osas ei tekkinud kordagi küsimust - Kajaku domineerimine on olnud lihtsalt sedavõrd võimas, et võitja osas pole hetkekski kahtlust tekkinud.

Koos Kajakuga täitsid poodiumi teised astmed samuti alles hiljuti KZ2-klassiga liitunud Karl-Markus Sei ja Siim Leedmaa. Äärmiselt kiirete ja väga kogenud Sei ja Leedmaa kõrval räägib aga Kajaku kasuks fakt, et ta on konkurentidest enam kui 3 aastat noorem. Võidusõidumaailmas määrab see aga palju.

"Uute poiste ja eriti just Markuse kiirus on olnud väga muljetavaldav, kuid kahjuks pole me saanud tehnilise ebaõnne tõttu neile siiani vastulahingut anda. Konkurents on aga alati tervitatav ning loodame hooaja teise poole nende jaoks keeruliseks teha," ütleb Eesti üks kogenumaid võidusõitjaid. "Markuse sõidud Euroopa meistrivõistlustel aga näidatavad, mis klassist sõitjaga tegu on. Selles konkurentsis ainuüksi finaali jõudmine on suur saavutus, eriti just arvestades, et Markusele on see esimene aasta KZ2-kardi roolis."

Lisaks füüsiliselt nõudlikule KZ2-klassile on Kajak hoidnud kätt soojas ka otseveolisel OK kardil võisteldes. Keeruliseks ei tee kahes tippklassis samaaegselt sõitmist mitte ainult tihe ajagraafik ega füüsiline väsimus - ehk suuremakski probleemiks võib osutuda sootuks teistsugune sõidutehnika.

KZ2 ja OK on tehniliselt väga erinevad. KZ2 on võimsam, lisaks tagumistele on pidurid ka ees, 6-käiguline käigukast lubab kurvi rohkem sisse pidurdada, sest hoo kaotamine pole siin nii suur probleem, kui see on otseveolisel OK-kardil.

Sõitja jaoks on tegemist totaalselt teistsuguste sõidustiilidega ning ühe võistluspäeva raames kord ühele, siis jälle teisele ümberlülitumine nõuab tohutut vaimset võimekust. Lisaks tähendab kahes klassis samaaegselt võistlemine, et kardi ettevalmistuseks on täpselt poole vähem aega, kui konkurentidel.

Ehkki Markus tunnistab, et sõidab klassi OK-d tõesti vaid hobikorras, on tal tänavuselt hooajalt ette näidata lisaks etapivõidule ka kaks kvalifikatsioonivõitu. Eesti meistrisarjas jääb aga sõita veel kolm etappi, mistõttu pole välistatud, et Kajak võidab ihaldatud meistritiitli mõlemas klassis.

Millal eestlane F1-e jõuab?