Lionel Messi palkamise järel saab PSG-st suurima palgafondiga spordiklubi

Lionel Messi on Pariisis kohal. Foto: Christophe Petit Tesson, EPA/Scanpix

Argentina vutiäss Lionel Messi on karjääri jätkamas Prantsusmaa suurklubi PSG ridades. Nii jookseb peagi PSG ridades väljakule ründetrio Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe. Ühtlasi tähendab see, et PSG tõuseb suurima palgafondiga spordiklubiks maailmas.