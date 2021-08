„Ma olen nagu suurim rahvavaenlane.” Mis toimub suurte tehingute kulisside taga

Jalgpallis juhtub tihti, et pallur soovib klubi vahetada, kuid läbirääkimised mitme poole vahel venivad pikaks ja kurnavaks. Vabalt võib minna ka nii, et kuude (kohati ka aastate) pikkustest läbirääkimistest hoolimata ei jõutagi üleminekus kokkuleppele ja pallur jätkab karjääri sama tööandja juures.

Tänavuse suve suurim üleminek on mõistagi argentiinlase Lionel Messi liitumine Pariisi Saint-Germainiga. Kui Barcelonast lahkuma pidanud Messi leping PSG-ga sai teoks kõigest päevadega, siis tihtipeale nii kiiresti asjad ikkagi ei käi. Teatavasti andis Inglismaa ründetäht Harry Kane juba mais Tottenham Hotspurile teada, et soovib lahkuda, kuid on siiani Londoni klubis. Manchester City pakkus Kane’i eest sada miljonit naela, kuid Tottenhami tegevjuht Daniel Levy on kindlalt ülemineku vastu.

Pikad üleminekusaagad kurnavad lõpuks ära mängija, mõlema klubid, agendi ja võivad tegelikult mõjutada ka pallurite tiimikaaslasi ja lähedasi. „Ma olen nagu suurim rahvavaenlane,” ütles anonüümsust soovinud tippagent The Athleticule.