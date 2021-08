Tallinna Maraton toimub plaanipäraselt

Eesti Vabariigis avalikele väliüritustele kehtivad reeglid võimaldavad suurte rahvajooksude korraldamist eeldusel, et üritusel osalevad ainult nakkusohutust tõendavad isikud. Osavõtu tagab tõend, mis kinnitab, et isik on vaktsineeritud või COVID-19 läbi põdenud või tõend, mis kinnitab, et tema COVID-19 test on negatiivne ning on kehtiv võistluspäeva lõpuni. Võimalike testidena aktsepteeritakse nii PCR-testi kui antigeeni kiirtesti.