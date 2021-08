Esmakordselt toimus drifti NEZ Põhja-Euroopa meistrisarja etapp Lõuna-Eestis

Rada oli uus ja põnev kõigile sõitjatele, esimene treening uuel rajal tehti alles võistluste raames. „Paljudel, kes on varem Kulbilohus muid võistlusi vaatamas käinud, tekkis küsimus, kuidas driftiautod rajale ära mahuvad? Raja omanik, Reinsalu Sport lasi spetsiaalselt driftivõistluse jaoks juurde lisada asfalti, et autod koos sõitma mahuksid,“ rääkis Kerli Mängel Eesti Drifti Liidust.

Semipro finaalis alistas Karel Piiroja Allar Aasmaa. „Sõitsime ka treeningsõite koos ja teadsin, et ta on kiire,“ rääkis Piiroja „Finaalis kasutas tema poolslikke, mina tänavarehve. Sõidud olid väga tasavägised. Mulle andsid eelise sisenemised, ülejäänud osa meie sõidus oli põhimõtteliselt võrdne. Vabalt oleks võinud tulla ka one more time (kordussõit- toim.).“ Kolmas oli Ragnar Viinapuu ja neljas Simon Suvemaa. Eesti meistrivõistlusi juhib Piiroja 264 punktiga, Aasmaa on teine 248 ja Viinapuu kolmas 218 punktiga.