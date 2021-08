Ott Tänak: tahaksin uskuda, et oleme vähemalt Belgias paremas vormis

„Etapist tekib selgem pilt siis, kui oleme kaks rajakirjutamise päeva ära teinud – hetkel on idee varasematest rallidest nähtud videote ja testipäevade põhjal,” sõnas Tänak. Kõige sarnasem on Ypres’ ralli Tänaku arvates Saksamaale, aga pigem on loomuselt kitsaste teede ja suurte lõikamiste tõttu ikkagi spetsiifiline etapp.

Kui lumist Monte-Carlot mitte arvesse võtta, siis on sel hooajal seni olnud vaid üks puhas asfaldiralli, mis toimus Horvaatias. „Horvaatias oli väga keeruline ja tahaksin uskuda, et oleme vähemalt Belgias paremas vormis. Aasta lõpus toimuvad Hispaania ja Jaapan saavad olema uuesti puhta stiiliga asfaltirallid ja need on meile pigem keerulised, aga vaatame siis kui need käes on,” kommenteeris Tänak Betsafe’i blogis.