Lõuna-Ameerika saalijalgpall: pandeemia jätkab kalendri lõhkumist

Kuni möödunud nädalani oli saalijalgpallifännide hulgas veel lootust, et varem planeeritud Ameerika Karikas siiski toimub, kuid CONMEBOLi ametnikud läksid lihtsamat teed ja tühistasid paljude jaoks kauaoodatud turniiri. Tasub märkida, et tühistatud on nii meeste kui ka naiste turniir, samuti on kalendrist maha tõmmatud rahvusvahelised challenge’id noortele ja teismelistele. Tühistamise põhjus on absoluutselt triviaalne 2021. aasta jaoks – ühingu arvates on epidemioloogiline olukord Lõuna-Ameerika riikides ideaalist kaugel ja kehtivaid piiranguid arvestades ei ole täisväärtuslike turniiride korraldamine võimalik.

Tänapäeva reaalsuses, kui sport on pärast sunnitud vaheaega pea täismahus taastunud, on võimatu sellesse otsusesse mõistvalt suhtuda. Isegi saalispordialad on juba taastunud ja alustanud oma meistrivõistlustega, iseäranis Brasiilia saalijalgpalliliiga korraldab üsna edukalt oma mänge, võistlusi katkestamata.

Seetõttu uudis nii meeste kui ka naiste Ameerika Karika katkestamisest võeti vastu äärmiselt negatiivselt. Sotsiaalvõrgustikes süüdistatakse CONBEBOLi ebamõistlikus suhtumises suure jalgpalli „sugulastesse“ – saalijalgpalli, rannajalgpalli ja laste ning noorte jalgpalli tervikuna. Ühingule heidetakse ette fakti, et rahaliselt kasulikud Lõuna-Ameerika turniirid suures jalgpallis toimuvad vaatamata pandeemiale ja sellega seotud piirangutele. „Olukord näeb välja nii, nagu ühing lihtsalt ei sooviks korraldada turniire, mis talle suurt sissetulekut ei too,“ kirjutab üks fänn Twitteris.

Kui meeste saalijalgpall saab Ameerika Karika tühistamisega veel kuidagi hakkama, arvestades seda, et septembris toimuvad maailmameistrivõistlused ja kõikide fännide tähelepanu pöördub sellele, siis naiste saalijalgpalli jaoks, mida pole niigi suure turniiride hulgaga hellitatud, on see kahtlemata suur löök. Rääkimata laste ja noorte challenge’itest – kõigile on teada, kui olulised sellised võistlused noortele sportlastele on.

Lõuna-Ameerika peaks õppust võtma Aasialt, kus saalijalgpallielu on praktiliselt endisele tasemele naasnud. Selle eredaks näiteks sai hiljutine rahvusvaheline turniir – kontinendi meistrivõistlused Tais, kus osales korraga kaheksa võistkonda erinevatest maailma nurkadest. Ent siiani on jäänud mulje, et CONMEBOLile pole lihtsalt vaja lisapeavalu, mis on seotud rahvusvaheliste saalijalgpalliturniiride korraldamisega pandeemiajärgses maailmas.