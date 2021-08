OTSEBLOGI JA FOTOD | Kas Küprose meistrit võõrustav Flora suudab kindlustada koha eurosarja alagrupiturniiril?

Viimastel hooaegadel Eesti klubivutis parimaid tulemusi näidanud FC Flora peab teisipäeval oma selle suve kuuenda eurokohtumise. Seejärel ootab kindlasti ees veel kaks matši. Klubi selge siht on aga eurosarjas esimest korda alagrupiturniirile jõuda. Selle kindlustamiseks tuleks nüüd kahe mängu kokkuvõttes seljatada Küprose tiim Nicosia Omonia või olla parem järgmisest vastasest.

Flora läheb korduskohtumisele vastu olukorras, kus avamäng on võõrsil 0 : 1 kaotatud. Mullu Euroopa liiga alagrupiturniiril mänginud Omonia alustas eelmisel nädalal hoogsalt ja sai oma värava kätte, kuid umbes pärast tundi mängimist väsiti silmanähtavalt. Edasi oli domineerivam pool juba Flora.

„Analüüsisime avamängu ja leidsime üles kohad, miks me ei olnud nii teravad. Loodetavasti suudame tehtud analüüsi nüüd väljakule üle kanda,” vaatas Flora peatreener Jürgen Henn lootusrikkalt teisipäevasele kohtumisele. „Need ei olnud suured asjad. Pigem taktikalised detailid – väljakul paiknemised ja nii edasi. Minu noortetreener küll ütles, et jalgpallis ei ole pisiasju, neist moodustuvad suured asjad. Aga nende detailide kallal tegimegi tööd. Loodame nende arvelt olla teravamad.”

Euroopa liiga kolmandas eelringis Omonia alistamine kindlustaks Florale pääsu uudse Konverentsiliiga alagrupiturniirile. Peale selle pääseksid nad esialgu veel Euroopa liiga play-off’i. Konverentsiliiga põhitabelisse jõudmine toob teatavasti sisse kolm miljonit eurot, Euroopa liigas alagrupis mängimine aga 3,6 miljonit eurot. Tasub mainida, et Flora tänavuse hooaja eelarve on kogu klubile 2,9 miljonit eurot, millest esindustiimile kulub 1,35 miljonit. Praeguse seisuga on Flora tänavusel eurohooajal teeninud umbkaudu 1,2 miljonit eurot.