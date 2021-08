VIDEO | Imearmas žest: Christian Eriksen täitis 9-aastase tüdruku unistuse

Kui Evie hiljem kuulis, et Eriksenile pandi südamestimulaator, saatis ta taanlasele kirja, sest ka teda ootab ees sarnane operatsioon. Tüdrukul on diagnoositud QT sündroom (geneetilise etioloogiaga südame elektrofüsioloogiline häire).

"Tere, Evie, siin on Christian. Tänan teid imelise kirja eest. Lugesin seda eile õhtul. Loodan, et tunnete end enne operatsiooni turvaliselt ja hästi. Ma tean, et haiglas pole kunagi tore olla. Kuid ma tean ka, et arstid teavad, mida nad teevad, ja ütlevad teile, mida nad teevad ja mida nad mõtlevad. Olen kindel, et naasete kiiresti tavaellu nagu minuga juhtus. Soovin teile kõike head ja loodetavasti kohtume kunagi," ütles Eriksen videos.