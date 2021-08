Adamo uue masina debüüdi eel: me ei peaks mõtlema, et oleme Hyundai ja lööme kõik kohe mättasse

Hyundai tiimijuht Andrea Adamo teatas, et ei oota uue auto debüüdilt kohe imesid.

"Me ei pea mõtlema: "Hei, me oleme Hyundai, me tuleme siia ja lööme kõik mättasse...". Peame olema alandlikud ja näitama, mida oleme teinud suurte nimede vastu," sõnas Adamo DirtFishile.