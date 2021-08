24-aastane olümpiasportlane tegi enesetapu

Mitmete spordiväljaannete teatel sooritas noor trekirattur enesetapu. Mõned tunnid enne surma oli ta teinud sotsiaalmeediasse postituse, kus viitas tippspordiga kaasnevale suurele pingele, kirjutab stuff.co.nz. Praeguseks on see postitus eemaldatud.

Podmore kirjutas Instagramis: "See tunne, kui sa spordis võidad, on erinev kõigist teistest. Kuid kõigest muust erineb ka tunne, kui sa kaotad, kui sind ei valita (koondisse), isegi kui oled kvalifitseerunud, kui sa oled vigastatud, kui sa ei vasta ühiskonna ootustele - nagu oma maja, abielu, lapsed - ja seda kõike seetõttu, et sa oled kõik andnud oma spordialale."

Kuigi Podmore täitis Tokyo olümpiamängude osavõtunormi, ei valitud teda Uus-Meremaa koondisse.

Kahel korral Uus-Meremaad olümpial esindanud Eddie Dawkins nimetas noore sportlase surma kohutavaks häbiks.

"See on f...ing kohutav häbi, et nii juhtus. Minu kaastunne tema perele ja sõpradele," teatas endine tippsportlane. Dawkins tundis Podmore'i sellest ajast, kui neiu trekisõiduga 16-aastaselt alustas.

Dawkins lisas, et Uus-Meremaa spordijuhtidel tuleb nüüd tegutsema asuda, et edaspidi nii kohutavaid uudiseid enam ei tuleks.

"Mida tehti, et seda ei juhtuks? Kuhu jäi arutelu selle üle, et veenduda, et temaga on kõik korras, ja et ta saaks abi, mida ta vajas? See ei jää paraku viimaseks korraks, kui keegi seda ise üritab," sõnas Briti Ühenduse mängudel kulla võitnud Dawkins.

Podmore leiti surnuna esmaspäeva hommikul oma Cambridge`i korterist. Waikato politsei teatas, et uurib surma põhjuseid.