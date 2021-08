TalTech tugevdas rivistust Eesti korvpallikoondise kandidaadiga

"Suur rõõm on teada anda, et meie meeskonnaga liitub Eesti meeste rahvuskoondise kandidaatide hulka kuuluv tagamängija Mikk Jurkatamm . 15-aastaselt Itaaliasse kolinud ja seal korvpalluritarkust omandanud Mikk mängis eelmine hooaeg Itaalia esiliigas ehk Seria A2 Cento Benedetto XIV klubis," seisab TalTechi teates.

Jurkatamm ise ütleb Eestisse tuleku kohta: „Valisin TalTechi korvpallimeeskonna, sest usun, et see on hea koht, kus nautida korvpalli ja end tõestada. Ootan uuelt hooajalt uusi kogemusi ja palju rahvast igale mängule, kuna suur igatsus on mängida uuesti Eesti publiku ees.”