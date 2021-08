Hispaania meedia: Ootamatu pööre! Barcelona pakkus Lionel Messile lepingut

Hispaania saates La Porteria teatati, et Barcelona on teinud viimase meeleheitlikku katse ja pakkunud Messile uut lepingut. Vutitähega peab läbirääkimisi klubi tegevjuht Ferran Reverter.

Mundo Deportivo kirjutab, et Messi ja PSG läbirääkimised ei lähe sugugi sujuvalt, sest õhus on mitu vaidluskohta. Üks neist puudutavat sporditarvete firmasid, sest kui Messi on pikaaegne Adidase koostööpartner, siis PSG-l on kontraht Nikega.