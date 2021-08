TÄNA OTSEPILT DELFI TV-s | Anett Kontaveit alustab Montreali tenniseturniiri

Kanada tippturniiril on maailma esikümne mängijatest kohal viis naist - kõrgeima asetusega on Aryna Sabalenka (WTA 3.), järgnevad paigutused on Bianca Andreescul (8.), Elina Svitolinal (5.), Karolina Pliškoval (8.) ja Garbine Muguruzal (9.).