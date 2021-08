OTSEBLOGI | Anett Kontaveit võitis Montreali turniiril avaringis esimese seti

Kontaveit ja Pegula matš peetakse viienda väljaku avamänguna.

Eestlanna ei ole varasemalt Pegulaga kunagi tenniseväljakul kohtunud. Matši võitjat ootab teises ringis ees kas venelanna Anastasia Pavljutšenkova (WTA 18.) või prantslanna Caroline Garcia (WTA 68.).

Kanada tippturniiril on maailma esikümne mängijatest kohal viis naist - kõrgeima asetusega on Aryna Sabalenka (WTA 3.), järgnevad paigutused on Bianca Andreescul (8.), Elina Svitolinal (5.), Karolina Pliškoval (8.) ja Garbine Muguruzal (9.).