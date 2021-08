Tokyos neli medalit võitnud ameeriklanna avaldas rituaali, mis aitab edu saavutada

"Me raseerimine end nagu iga teine inimene, kuid suurte võistluste eel me raseerime ka käsi, mõni raseerib ka selga. Mina seda ei tee, küll aga eemaldan karvad jalgadelt ja kätelt," rääkis Ledecky.

Ameeriklanna sõnul võib see raseerimine jätta kõrvalseisjatele veidra mulje, kuid Ledecky usub, et see saadab sportlaste ajju tähtsa signaali, et võistlus on lähenemas.