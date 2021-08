Christian Eriksen on liitumas klubiga, kus on veel ühel mängijal südamestimulaator

Kuna Milano Interi ridadesse kuuluvale Eriksenile paigaldati südamestimulaator, ei saa ta reeglite kohaselt Itaalia meistriliigas mängimist jätkata. Nüüd räägivad mitmed allikad Erikseni üleminekust Ajaxisse. Taanlasel on Hollandi meeskonnaga meeldivad mälestused, sest ta sirgus tippmängijaks just nende noorteakadeemias ning esindas klubi kuni 2013. aastani, mil siirdus Tottenhami.

Ajaxis mängib ka Daley Blind , kellele on samuti paigaldatud südamestimulaator.

Francesco Braconaro, kes on Itaalia jalgpalliliidu meditsiinikomisjoni liige, kinnitas, et Eriksen peaks Itaalias karjääri jätkamiseks südamestimulaatori eemaldama. "Kui südamestimulaator eemaldatakse ja haiguslugu on lõpetatud, siis saab ta uuesti Interi eest mängida," ütles Braconaro.