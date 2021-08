Eestlane hindab eurosarjas Inglismaa tippkohtuniku esitust

Kristo Tohver, abikohtunikud Silver Kõiv ja Sten Klaasen ning neljas kohtunik Karl Koppel teenindavad neljapäeval UEFA Konverentsiliiga kvalifikatsiooniringi mängu Bakuus, kus on vastamisi kohalik Qarabag ja Küprose klubi Limassoli AEL.

Uno Tutk on kohtunike vaatleja homme Portugalis, kui Benfica võõrustab Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril Moskva Spartakit (RUS). Mängu kohtunik on Anthony Taylor Inglismaalt. Viimati oli Tutk vaatleja Konverentsiliigas 1. FC Slovácko (CZE) – PFC Lokomotiv Plovdiv 1926 (BUL) matšil, kus kohtunikuks oli Andrew Madley (ENG).

Kadri Jägel oli delegaadiks juuli lõpus Andorras, kui Konverentsiliigas kohtusid Inter Club d'Escaldes (AND) – KF Teuta (ALB). Targo Kaldoja täitis delegaadi ülesandeid samuti Konverentsiliigas Islandil, kus olid vastamisi Breiðablik (ISL) – Aberdeen FC (SCO).

Raili Ellermaa on järgmisel nädalal delegaat naiste Meistrite liiga kvalifikatsiooniturniiril Mariehamnis (FIN), kus osalevad Pille Raadiku ja Signy Aarna koduklubi Aland United (FIN), AFC Universitatea Olimpia Cluj (ROU), Glentoran FC (NIR) ning Servette Football Club Chenois feminine (SUI).

Eurosarjas on jätkuvalt konkurentsis Tallinna FC Flora, kes võõrustab teisipäeval kell 19 A. Le Coq Arenal Omoniat (CYP). Kohtunikud tulevad Slovakkiast: väljakukohtunik on Ivan Kružliak, keda abistavad Branislav Hancko ja Ján Pozor, neljas kohtunik on Peter Královič. Avamängu võitis Küprose meeskond 1:0.