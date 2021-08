Eesti koondislane liitus Pärnu Sadamaga

"Pärnusse tagasitulek oli lihtne otsus, tean kuhu tulen, tunnen süsteemi, alati on meeskond komplekteeritud medalimängude jaoks, see aasta saab proovida ka veel eurosarja, niiet väga palju plusse oli selles otsuses," rääkis mängujuht.

Post lisas, et loodab siiralt näha fänne saalis: "Loodame, et fännid lastakse see aasta saali, sest Pärnu fännide ees on alati hea mängida - kui ei pea just vastasvōiskonna eest mängima."