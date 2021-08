Eestlanna võitis jõutõstmises Euroopa noorte meistritiitli

„Eliise on väga tubli ja andekas noor võistleja, kelle puhul me teadsime, et ta pretendeerib kõige kõrgematele kohtadele. Nüüd realiseeris ta selle ära ka. Ta on igal võistlusel püstitanud Eesti rekordeid ja on olnud mitu aastat noorteklassi absoluutne tipp. Mul on väga hea meel, et meil on nii andekas noor jõutõstja, kes on võimeline ka rahvusvahelistel võistlustel medaleid võitma!” sõnas Eesti Jõutõsteliidu president Alexander Andrusenko.