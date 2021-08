Kõigil Premium liiga mängudel on kiirtestimise võimalus

Spordiüritusi saab edaspidi läbi viia kontrollimata või kontrollitud keskkonnas. Kontrollitud üritustel saab kaasa teha kuni 12 000 inimest, kes peavad esitama tõendi, et nad on koroonaviiruse vaktsineerimiskuuri lõpetanud, COVID-19 haiguse läbi põdenud või andnud negatiivse COVID-19 testi. Erandiks on alla 18-aastased, kes ei pea tõendit esitama.