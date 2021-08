Karel Tilga ja tema hiinlannast sõbratar annavad võistlustel teineteisele energiat

„Tema õnnestumised on ka minu õnnestumised. Kui tal läheb hästi, tuleb minulgi hea tunne sisse ja loodetavasti ka vastupidi. Mõistame teineteist. Kui läheb halvasti, saame teist maha rahustada,” rääkis Tilga.

Suvel olid Tilga ja Zheng pikka aega koos Eestis. Eestis olevat hiinlannale väga meeldinud. „Ta on suure linna tüdruk, elanud Pekingis ja Vancouveris. Mina olen Pukast Kolli külast, see on nagu teine maailm, vaikne ja rahulik,” Eestis oldud ajal jõudsid noored treeningute vahel mitu korda ka Tilga koju.