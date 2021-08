Eesti noortekoondis jätkab EM-turniiri võiduta

"Positiivse poole pealt tooks välja, et mõlemas senises mängus on meil olnud perioode, kus plaanitu toimib. Teeme häid läbimurdeid, kombinatsioonid õnnestuvad ja võitleme isukalt. Aga neid hetki on vähe ja tüdrukud kaotavad liiga kiirelt eneseusu, mis viib omakorda pallikaotusteni," sõnas Eesti koondise peatreener Ella Kungurtseva.

"Muidugi peame tunnistama, et tasemevahe on suur – vastastel on rohkem kogemusi ja parem kokkumäng. Aga siin on suurepärane õppimiskoht ja me ei lase tujul langeda. Loodame, et suudame oma mängu parandada, eriti just võistkondliku koostöö osas nii kaitses kui ka rünnakul," lisas Kungurtseva.