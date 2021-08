Kahe Silla jooks toimub vaid virtuaalselt. "Pärnus on kõrgeimad nakatumisnäitajad, vaktsineerimisega sörgime aga tagaotsas"

Vabariigi valitsus sätestas juuli lõpus avaldatud korralduses tingimused, mida tuleb tänasest silmas pidada teenindussektoris tegevuste pakkujatel. Juhises selgitatakse, et süveneva koroonakriisi valguses on vajalik täiendavate piirangute kehtestamine, mis muudab märkimisväärselt liikumisürituste toimimise senist loogikat: kõik enam kui saja osalejaga ürituse korraldajad peavad osalejate taustas veenduma. Selleks peab iga inimene piiratud võistluskeskusesse sisenemise eel tõendama, kas ta on vaktsineeritud, haiguse läbi põdenud või esitama negatiivse testitulemuse. Kõiki teisi isikuid pole võimalik teenindada, nemad saadetakse väravalt tagasi. Klientide tausta kontrollitakse QR-koodi lugemise teel, põhjendatud kahtluse korral on õigus paluda isikut tõendavat dokumentigi.