M-Spordi boss kritiseeris Belgia MM-rallit: see läheb vastuollu kulude kokkuhoiu poliitikaga

Kui reedel ja laupäeval sõidetakse Lääne-Belgias Flandria provintsis, siis pühapäevaks kolib ralli Spa-Francorchampsi ringrajale. See tähendab, et pühapäeva hommikul liigutakse hoolduspargist umbes 450 km kaugusele. Esimesed autod peavad sealt lahkuma juba varahommikul enne kella viit.

"Ma saan täiesti aru, et me tahame minna uutesse kohtadesse. Punktikatse Spa ringrajal on kindlasti väga huvitav ja uhke võistlus. Kahtlemata on seal ka palju kirglikke fänne," sõnas Millener DirtFishi ralliportaalile.