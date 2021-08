Venemaa legendaarne saatejuht: venelased said Tokyos õiglase karistuse

"Üldiselt oli dopinguga seotud skandaal Venemaal universaalne. Olen rääkinud paljude meie riigi spordiinimestega ja nad kõik tunnistasid, et dopingut kasutati laialdaselt. Kui see avastati, eitasime seda, valetasime, petsime. Mida sa siis veel ootad?" sõnas Pozner venelaste karistamise kohta, vahendab Gazeta.ru.

"Me väärime sellist suhtumist. Aga minu arvates sellest üksi ei piisa, sest pole selge, kuidas karistati inimesi, kes olid seotud dopingu levitamisega. Me teadsime sellest, kuid ei võidelnud selle vastu. Ma pole kuskilt lugenud, et neid inimesi karistataks - nad üritasid seda vaikselt varjata. See pole õige," lisas legendaarne saatejuht.

"Loodan, et see on meile õppetunniks ja me oleme sellest õppinud, sest 2022. aasta taliolümpiamängudel Hiinas jääme jälle ilma oma riigi lipu ja hümnita. Alles 2024. aasta mängudel normaliseerub kõik, kui me muidugi kuskil jälle nalja ei tee," lisas Pozner.