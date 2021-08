Rekordid, mis muutsid maailma. Imehüpe, ohtlik vise ja valge mehe ülemvõim

See oli lihtsalt reaalsusega vastuolus. Kevin Youngi maailmarekord 46,78 oli tänavuseni 29 aastat löömatu. Tokyos jooksis brasiillane Alison dos Santos 46,72... ja oli alles kolmas! Rai Benjaminist (46,17) sai läbi aegade suurim kaotaja ja Karsten Warholmist (45,94) suurim võitja. Seitsmendaks tulnud Rasmus Mäel oli suur au ja privileeg olla sellises jooksus osaline.

Peaaegu sama kordus naiste finaalis. 21-aastane hollandlanna Femke Bol (52,03) on kolmas nii olümpiapoodiumil kui ka kõigi aegade edetabelis. Ameeriklanna Dalilah Muhammad oli kehtinud rekordist kiirem (51,58), kuid koondisekaaslasest Sydney McLaughlinist (51,46) aeglasem. Imeline, jahmatav, ajalooline. Tõeline ood spordile.

Need rekordid lähevad kergejõustiku kullafondi. Need muudavad inimeste arusaamu, avardavad piire ja murravad barjääre. Millised maailmarekordid on veel maailma muutnud?