DELFI FOTOD | Keeruline võidusõit legendaarsel rajal

Krosskartide masinaklassis võidutsenud pikaajalise sõidukogemusega Sten Oja (Speedcar Wonder) sõnul on ta oma võistlejakarjääri jooksul midagi sarnast kogenud vaid korra. "Päev oli väga huvitav. Algas tugeva vihmasajuga. Esimene eelsõit oli meie jaoks äärmiselt keeruline. Kruusaosal oli lihtsalt bassein, kõik ujus! Kuna krosskart kaalub natuke üle 400 kg, siis tõstab selle maast lahti. Päris tihti oli ohtlik ja olin kaasreisijaks. Samas kruusa peal oli hoog väike, nii et mingit suurt katastroofi ei oleks saanud juhtuda," rääkis ta.