Viimsi Smsraha pidas kontrollmänge Läti meistriga

Pühapäeval peetud teises mängus said väljakuperemehed revanši tulemusega 7:2 (3:1). Viimsi väravad lõid Dmytro Shamili, kes realiseeris enda välja teenitud penalti, ja Stepan Zhalobkov. Eesti meistermeeskonna esindaja Andrei Golovini sõnul oli Riias peetud mängude eesmärk katsetada kõiki mängijaid ja saada aru, milline koosseis on koduseks meistrite liiga eelturniiriks ideaalne.

“Esimese mängu teisel poolajal leidsime ideaalsed neljaste koosseisud ja see tõi ka võidu. Teises mängus andsime esimesel poolajal mänguvõimaluse meie noortele ja jäime 0:3 kaotusseisu. Nii saime proovida mänguseisu päästmist ja kohati see meil ka õnnestus,” ütles Viimsi meeskonna esindaja.

“Need kaks mängu näitasid meile kätte nõrgad kohad, nüüd on nädal aega paranduseks ja eeloleval nädalavahetusel sõidame juba Leetu. Šiauliais mängime Leedu koondisega, kes valmistub kuu aja pärast toimuvateks kodusteks maailmameistrivõistlusteks. Leedu on meile väga raske vastane, sest tegu on ikkagi maailma tipptasemel võiskonnaga. Olen kindel, et saame seal enne meistrite liiga turniiri hea eksami,” ütles Andrei Golovin.