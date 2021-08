Jari-Matti Latvala: rallivõit pole enam meie jaoks kõige tähtsam

Viis etappi enne hooaja lõppu on Toyota edu Hyundai ees 59 punkti. Sõitjate arvestuses on Toyotal teatavasti kaksikjuhtimine Sebastien Ogier' ja Elfyn Evansi näol. Kolmandal kohal paiknev Hyundai sõitja Thierry Neuville kaotab Ogier'le 52 silmaga.

"Võib juhtuda, et meie sõitjad vaatavad rohkem MM-sarja üldpilti, mis on meie jaoks väga-väga tähtis," rääkis Latvala Toyota lähenemisest sel nädalal toimuvale Belgia MM-rallile. "Kui mõelda eesolevatele etappidele, siis ütleksin, et MM-punktid on sõitjate ja tiimi jaoks tähtsamad kui võitude jahtimine."

"Peame jätkama seda, mida oleme senini teinud: autod võimalikult hästi ette valmistama ja tegema kindlaks, et kõik on sõitjate jaoks hästi," lisas soomlane.

Samas tunnistas Toyota sõitja Evans alles hiljuti, et peab hakkama rallisid võitma, kui tahab Ogier'le järele jõuda. Kaht tiimikaaslast lahutab Belgia etapi eel 37 silma.

Kas Latvala jutt tähendab, et Evans ei togi Ogier'ga konkureerida enam? "Kui Elfyn tahab Sebastienile vastu saada, siis peab ta muidugi veidi riskima. Sebastieni edestamine pole lihtne, sest ta on asfaldil väga hea," sõnas Latvala. "Usun siiski, et Ypresi ralli sobib Elfynile hästi. Minu arvates on tal seal head võimalused. Ei maksa siiski unustada, et Sebastien on väga kaval. Ta hakkab kogu aeg tiitlile mõeldes punktiseisu välja arvutama."

Belgia MM-ralli peetakse 13. -15. augustini.